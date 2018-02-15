Oğuzhan’la coşku dorukta

Cratos Premium Hotel konukları, Cumartesi akşamı sevilen sanatçı Oğuzhan’ın birbirinden hareketli parçalarıyla eğlendi

Girne’deki Cratos Premium Hotel, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Oğuzhan’ın şarkılarıyla coştu.

Geceye katılan konuklara en güzel şarkılarını söyleyen Oğuzhan, herkesi eğlendirdi. Gecede Oğuzhan’ın vokalisti Ayşenur Aydın da sahne aldı.

Bu arada Oğuzhan’ın şarkılarına danslarıyla eşlik eden dansözler ise coşkunun tavan yapmasını sağladılar.

Öte yandan birbirinden eğlenceli sahil partileri ve özel ikramlarıyla ün salan Port Cratos, mayıs ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen Cage Club’ta bu sene Avrupa’nın en ünlü DJ’leri boy gösterecek, Coco Bongo’da özlenen DJ performansları da devam ederken, iskele üzerinde Ocakbaşı ve balık keyfi unutulmayan lezzetlerden olacak.