banner107
2 0
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
26 0
29 0
City deplasmanda şov yaptı
City deplasmanda şov yaptı
41 0
Kürsüye ambargo
Kürsüye ambargo
434 0
27 0
31 0
9 0
banner82
banner147

Oğuzhan’la coşku dorukta

banner27

Cratos Premium Hotel konukları, Cumartesi akşamı sevilen sanatçı Oğuzhan’ın birbirinden hareketli parçalarıyla eğlendi

Oğuzhan’la coşku dorukta
banner137

Girne’deki Cratos Premium Hotel, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Oğuzhan’ın şarkılarıyla coştu.

Geceye katılan konuklara en güzel şarkılarını söyleyen Oğuzhan, herkesi eğlendirdi. Gecede Oğuzhan’ın vokalisti Ayşenur Aydın da sahne aldı.

Bu arada Oğuzhan’ın şarkılarına danslarıyla eşlik eden dansözler ise coşkunun tavan yapmasını sağladılar.

Öte yandan birbirinden eğlenceli sahil partileri ve özel ikramlarıyla ün salan Port Cratos, mayıs ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor.  

Merakla beklenen Cage Club’ta bu sene Avrupa’nın en ünlü DJ’leri boy gösterecek, Coco Bongo’da özlenen DJ performansları da devam ederken, iskele üzerinde Ocakbaşı ve balık keyfi unutulmayan lezzetlerden olacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.