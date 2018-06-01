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Oğuzhan, Golden Cage'i salladı

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Golden Cage’te doğum gününü kutlayan Oğuzhan, hem coştu hem coşturdu

Oğuzhan, Golden Cage'i salladı
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Kuzey Kıbrıs’ın en sevilen sesi Oğuzhan, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Golden Cage’i kış ayının son galasında salladı. Her Cumartesi akşamı Cratos Premium’un en sevilen restoranı Golden Cage’de sahne alan Oğuzhan, hayranlarının yoğun ilgisi ve alkışları ile sahneye çıktı.

Yaklaşık 200 kişinin izlediği Oğuzhan, her zaman olduğu gibi birbirinden güzel şarkıları ile coşturdu.

Misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçının neşeli tavırları dikkat çekti. Gecede doğum gününü kutlayan Oğuzhan sevgi seli karşısında çok duygulandı.

Sezonun son galasında sevenleriyle sıcak bir atmosferde dans şovlarıyla bütünleşen gece unutulmayacak anılara tanıklık etti.

Kendine özgü dekorasyonu ve mistik atmosferi ile her zaman olduğu gibi yine kendine hayran bırakan Golden Cage, canlı müziği ve birbirinden lezzetli Lübnan yemekleriyle de gönüllere taht kurdu.

 

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