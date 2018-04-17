Oğuzhan, enerjisiyle geceye damga vurdu

Cratos’un elit mekanı Golden Cage’te sahne alan Oğuzhan, yenilenen repertuarı ve muhteşem enerjisi ile eğlenceye damgasını vururken, dansçıların ateş şovları ve oryantal dansları adeta nefes kesti

Port Cratos gecelerinin vazgeçilmez ismi Oğuzhan, Cratos’un elit mekanı Golden Cage’de geçtiğimiz Cumartesi gecesi göstermiş olduğu performansıyla hayranlarına bir kez daha merhaba derken gecelerde parlamaya devam ediyor.

Ülkemizin yanı sıra Türkiye’den de geniş bir hayran kitlesine sahip ses sanatçısı Oğuzhan seslendirdiği en yeni ve sevilen şarkılarla dinleyicisiyle geçtiğimiz Cumartesi gecesi özlem giderdi.

Renkli anların yaşandığı gecede dansçılar eğlencenin açılışını yaparken sahne gösterilerinde Türkiye’de kariyer sahibi dansçıların ateş şovları ve oryantal dansları adeta nefes kesti.

Gecenin en çok konuşulan ismi Oğuzhan yenilenen repertuarı ve muhteşem enerjisi ile eğlenceye damgasını vurdu. Perdelerin açılması ile birlikte büyük bir coşkuyla karşılanan sanatçı bitmek bilmeyen enerjisi ile dinleyicilerini kısa sürede eğlencenin tavanına çıkararak gecenin geç vakitlerine kadar tempoyu hiç düşürmedi.

Geceye katılan bayan konukların şıklıkları ise gözden kaçmadı.