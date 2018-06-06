banner107
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
138 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
110 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
566 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
31 0
Akşamcıların gözdesi
Akşamcıların gözdesi
75 0
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
739 0
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
80 0
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
102 0
banner82
banner147

Nostalji yaşandı

banner27

YDÜ’de düzenlenen “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Düğün Kültürü” izleyenleri geçmişe götürdü

Nostalji yaşandı
banner137

‘Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Düğün Kültürü’’ İzleyenleri Büyüledi…

Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğrencileri ‘‘Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Düğün Kültürü’’ etkinliği düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleşen geceye, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, milletvekili Özdemir Berova, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, Meslek Yüksek Okul Müdürü Sezer Kanbul, davetliler ile misafirler katılım gösterdi.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yeşim Üstün Aksoy'un koordinatörlüğünde öğrencilerin ‘‘Mezuniyet projesi’’ dersi kapsamında gerçekleşen "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Düğün Kültürü" etkinliğinde, folklör gösterisi, Kıbrıs müzikleri, 1931’den 1982’ye kadar olan gelinlik, bindallı ve nişan kıyafetlerinin sergilenmesi ve o yıllara ait saç ve makyaj uygulamaları bir defile ile gerçekleştirildi.

Bölüm Başkanı Yeşim Üstün Aksoy, hayalini kurduğu Kıbrıs Türk Düğün Kültürü etkinliğini gerçekleştirebilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını, uzun ve meşakkatli bir hazırlanma sürecinden sonra izleyenlere güzel bir gece yaşatıp kısa bir süre de olsa geçmişe götürerek Kıbrıs Türk Kültürünü yeniden yaşattıklarını belirtti.

Etkinlik, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölüm öğrencilerinin hazırladığı Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecek ikramları ile son buldu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.