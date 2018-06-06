Nostalji yaşandı

YDÜ’de düzenlenen “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Düğün Kültürü” izleyenleri geçmişe götürdü

‘Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Düğün Kültürü’’ İzleyenleri Büyüledi…

Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğrencileri ‘‘Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Düğün Kültürü’’ etkinliği düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleşen geceye, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, milletvekili Özdemir Berova, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, Meslek Yüksek Okul Müdürü Sezer Kanbul, davetliler ile misafirler katılım gösterdi.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yeşim Üstün Aksoy'un koordinatörlüğünde öğrencilerin ‘‘Mezuniyet projesi’’ dersi kapsamında gerçekleşen "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Düğün Kültürü" etkinliğinde, folklör gösterisi, Kıbrıs müzikleri, 1931’den 1982’ye kadar olan gelinlik, bindallı ve nişan kıyafetlerinin sergilenmesi ve o yıllara ait saç ve makyaj uygulamaları bir defile ile gerçekleştirildi.

Bölüm Başkanı Yeşim Üstün Aksoy, hayalini kurduğu Kıbrıs Türk Düğün Kültürü etkinliğini gerçekleştirebilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını, uzun ve meşakkatli bir hazırlanma sürecinden sonra izleyenlere güzel bir gece yaşatıp kısa bir süre de olsa geçmişe götürerek Kıbrıs Türk Kültürünü yeniden yaşattıklarını belirtti.

Etkinlik, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölüm öğrencilerinin hazırladığı Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecek ikramları ile son buldu.