Nostalji kraliçesi mest etti

Türkiye sahnelerinin nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, Rocks Hotel’de hayranlarıyla buluştu

Türkiye’de yapmış olduğu nostalji albümleri sayesinde herkesin gönlünde taht kuran Muazzez Ersoy, geçtiğimiz cuma ve cumartesi akşamı Rocks Hotel’de konser verdi.

Sanatçı, her zaman olduğu gibi geceye nostaljik parçalarla başladı. İlerleyen dakikalarda seslendirmiş olduğu pop şarkılarla konukları eğlendiren Ersoy, “Cennet, Bağdat, Devlerin Aşkı, Yaz Dostum” adlı Türkçe pop eserleri de seslendirdi.

Muazzez Ersoy, pop dalında da iyi bir yorumcu olduğunu göstererek bir kez daha herkesin beğenisini kazandı.

Konser öncesinde ise Türkiye’nin sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil sahne alarak yaptığı espirileriyle konukları gülmekten kırdı geçirdi.