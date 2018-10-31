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Nostalji dolu gece

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Arkın Colony Hotel’de hayranlarıyla buluşan pop müziğin efsane ismi Levent Yüksel, şarkılarıyla nostalji rüzgarı estirdi

Nostalji dolu gece
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Pop müziğin efsane seslerinden Levent Yüksel, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Girne’deki Arkın Colony Hotel’de sahne aldı.

Levent Yüksel, konser boyunca, 'Medcezir', 'Tuana', 'Karaağaç', 'Kadınım', 'Dedikodu', 'Bu Gece Son', 'Haram Geceler' ve 'Beni Unutma' gibi sevilen şarkılarını, konseri izleyen hayranları ile birlikte söyledi.

Seyircileri coşturmayı başaran ünlü sanatçı, performansıyla da takdir topladı.

The Arkın Colony Hotel&Gazino Müdürü Onur Öztırak ise konser organizasyonun kusursuz geçmesini sağladı.

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