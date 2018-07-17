Nostalji dolu bir gece

Girne’de Hakan’la 45’lik Bar adı altında yeni mekan eğlence severlerin hizmetine sunuldu

Ülkemizin yetiştirdiği tanınmış simalarından olan Hakan Coşkunsu ve ortağı Fatih Baydemir geçtiğimiz Cumartesi gecesi Girne’de Hakan’la 45’lik Bar adı altında yeni mekanı hizmete sundular.

Gecede Şenol Cingöz ve Gülümser Alkan’ın parçaları ile eğlenen konuklar keyifli saatler geçirdiler. Ayrıca geceye konuk sanatçı olarak katılan ülkemizin sevilen sanatçısı Nil Burak ve Türkiye’nin sevilen dizi oyuncusu ve tiyatrocu Cihan Ünal ise misafirlere dolu dolu bir gece yaşattılar.

Gecenin bir diğer ismi ise setleri ile geceye renk katan DJ Barış Turna oldu. Hakan’la 45’lik Bar’ın Halkla İlişkiler Sorumlusu Saime Ağra’nın ise misafirlerle gece boyunca yakından ilgilenmesi gözlerden kaçmadı