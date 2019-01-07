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Noel eğlencesine coşkulu katılım

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Expat Bankacılık ve Özel Bankacılık konusunda sektörün öncü bankası Near East Bank, müşterilerine en iyi finansal hizmeti sunmanın yanında onların kültürel ve sosyal hayatlarına da katkıda bulunmak adına her yıl gelenekselleşen Noel (Christmas)eğlencesini Girne Oasis Hotel’de yaptı.

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Noel eğlencesine coşkulu katılım
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Coşkulu bir ortamda yaklaşık 400 kişilik bir konuk grubunun katılımıyla gerçekleşen etkinliğe katılanlar canlı müzik eşliğinde keyifli anlarla 2019’un stresini geride bıraktılar.

Expat Bankacılık ve Pazarlama Birimi Kıdemli Müdürü Naci Karanlık, sunmuş oldukları ayrıcalıklar ile özellikle sektördeki benzerlerinden ayrışarak bankacılık hizmetlerine farklı bir bakış açısı getirmenin mutluluğunu yaşamakta olduklarını söyledi.  Karanlık, müşterilerini yakından tanıyarak, ihtiyaçlarına, risk ve getiri beklentilerine en uygun ürün ve hizmeti sunmaya 2019 yılı içerisinde de devam edeceklerini dile getirdi.

Özel Bankacılık Grup Müdürü Esra Manyera ; her biri çok özel olan müşterilerine en iyi özel bankacılık deneyimini yaşattıklarını söyleyerek bundan dolayı çok mutlu olduklarının altını çizdi.Müşteri deneyiminin müşteriyle banka arasında ürün ve hizmet alımı süresince yaşanan ilişkilerin bütünü olduğuna inandıklarını dile getiren Manyera,  2019 hedeflerinin,  özel bankacılık ürün ve hizmetlerine duyulan memnuniyeti daha da yükseğe çekmek olduklarını kaydetti. Lha

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