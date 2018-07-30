Nil Kırlangıç’la keyifli geceler

Kıbrıs sahnelerinin başarılı ismi ve son çıkardığı parçası ‘Gönder Gitsin’le herkesin beğenisini kazanan Nil Kırlangıç, capcanlı performansıyla Riverside konuklarını büyüledi

Alsancak bölgesinin sevilen otellerinden Riverside Otel geçtiğimiz Cuma akşamı Kıbrıs’ın sevilen isimlerden ve çıkardığı albümüyle büyük çıkış yakalayan Nil Kırlangıç’ı ağırladı.

Kıbrıs sahnelerinin başarılı ismi ve son çıkardığı parçası ‘Gönder Gitsin’le herkesin beğenisini kazanan Nil Kırlangıç, capcanlı performansıyla konukları mest etti.

Seslendirdiği parçalarla Riverside konuklarına unutulmaz bir gece yaşatan Kırlangıç, konuklardan tam not aldı.

Yabancı konuklarında bulunduğu gecede Kırlangıç’ın seslendirdiği parçalara zaman zaman konuklar da eşlik ederek eğlencenin güzelleşmesini sağladılar.