Neşet Ertaş, türküleriyle anıldı

Lefkoşa Belediye Orkestrası, Türk Halk Müziğinin büyük ustası Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserlerini seslendirdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası, Türk halk ozanı ve halk müziği şarkıcısı Neşet Ertaş anısına bir konser düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (YDÜ-AKKM) önceki gece düzenlenen “Neşet Ertaş gecesi’nde salon dolarken, bir buçuk saatlik konser müzik severler tarafından ayakta alkışlandı.

Yaşar Kemal’in "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırdığı Neşet Ertaş’ın türkülerinin seslendirildiği konserde Ayşegül Zaim, Ayşe Nur Aydın, Serap Sayar, Yücel Doğan, Behiç Anibal, Hüseyin Saltan, Arkın Sayar’ın solist olarak yer aldı.

Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’, ‘Sevda Olmasaydı’, ‘Karadır bu Bahtım Kara’ gibi birçok önemli eserinin başarılı bir şekilde seslendirildiği konserde LTB Başkanı Mehmet Harmancı da dinleyenler arasında yer aldı.

Bas gitarda Oytun Ersan, gitarda Ali Kılınç, bateride Aslan Coşar, Klarnet/kavalda Mustafa Aksaç, bağlamalarda Hasibe Aksaç ve İbrahim Sezikli’nin yer aldığı LBO’da sanatçının ‘Yalan Dünya’ ve ‘Gel Yanıma Gel’ türkülerinde gitarda İbrahim Çetiner, klavyede ise Jozi Levi yer aldı.