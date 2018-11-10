Nefes Kesen Defile

Defilede Kendall Jenner, Candice Swanepoel, Sara Sampaio ve Gigi Hadid başta olmak üzere dünyaca ünlü mankenler podyuma damga vurdu. Victoria's Secret gecesinde Adriana Lima jübilesini yaparken vitiligolu manken Winnie Harlow ilk kez defilede boy gösterdi. Bu yılın modası İskoç etek, çiçek ve geometrik desenlerin esintisi podyuma da yansıdı. Gecede sahne alan dünyaca ünlü yıldız Rita Ora, Shawn Mendes, Andrew Taggart, Halsey ve Bebe Rexha geceyi şarkılarıyla renklendirdi. Victoria’s Secret şovunda Fantasy Bra (Fantezi Sütyeni) olarak lanse edilen ‘en pahalı sütyen’i tanıtan yıldız ise Elsa Hosk oldu. İşte kare kare yılın defilesi...
Taylor Hill, Jasmine Tookes, Elsa Hosk ve Adriana Lima
Adriana Lima
Winnie Harlow
Kendall Jenner
Taylor Hill
Romee Strijd
Bella Hadid
Candice Swanepoel
Gigi Hadid
Kendall Jenner
Adriana Lima
Alexina Graham
Elsa Hosk
Jasmine Tookes
Adriana Lima
Bella Hadid
Sara Sampaio
Martha Hunt
Josie Canseco
Kelly Gale
Adriana Lima
Taylor Hill, Jasmine Tookes, Elsa Hosk, Adriana Lima, Behati Prinsloo ve Candice Swanepoel
Toni Garrn
Cindy Bruna
Elsa Hosk
Zuri Tibby
Myrthe Bolt
Myrthe Bolt
Yasmin Wijnaldum
Josephine Skriver
Lais Ribeiro
Sui He
Sofie Rovenstine
Romee Strijd
Sara Sampaio
Aiden Curtiss
Adriana Lima
Liu Wen
Candice Swanepoel
Lameka Fox
Adriana Lima
Alanna Arrington
Kendall Jenner
Behati Prinsloo
Lais Ribeiro
Adriana Lima
GECEDE SAHNE ALANLAR
Shawn Mendes
Rita Ora
Halsey
Andrew Taggart
Bebe Rexha