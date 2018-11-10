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Nefes Kesen Defile

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Merakla beklenen ve bu yıl 23. kez düzenlenen Victoria's Secret defilesi ABD'nin New York şehrinde gerçekleşti.

Nefes Kesen Defile
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Defilede Kendall Jenner, Candice Swanepoel, Sara Sampaio ve Gigi Hadid başta olmak üzere dünyaca ünlü mankenler podyuma damga vurdu. Victoria's Secret gecesinde Adriana Lima jübilesini yaparken vitiligolu manken Winnie Harlow ilk kez defilede boy gösterdi. Bu yılın modası İskoç etek, çiçek ve geometrik desenlerin esintisi podyuma da yansıdı. Gecede sahne alan dünyaca ünlü yıldız Rita Ora, Shawn Mendes, Andrew Taggart, Halsey ve Bebe Rexha geceyi şarkılarıyla renklendirdi. Victoria’s Secret şovunda Fantasy Bra (Fantezi Sütyeni) olarak lanse edilen ‘en pahalı sütyen’i tanıtan yıldız ise Elsa Hosk oldu. İşte kare kare yılın defilesi...

Taylor Hill, Jasmine Tookes, Elsa Hosk ve Adriana Lima

 

Adriana Lima

Winnie Harlow

Kendall Jenner

Taylor Hill

Romee Strijd

Bella Hadid

Candice Swanepoel

Gigi Hadid

Kendall Jenner

Adriana Lima

 

Alexina Graham

Elsa Hosk

Jasmine Tookes

Adriana Lima

Bella Hadid

Sara Sampaio

Martha Hunt

Josie Canseco

Kelly Gale

Adriana Lima

Taylor Hill, Jasmine Tookes, Elsa Hosk, Adriana Lima, Behati Prinsloo ve Candice Swanepoel

Toni Garrn

Cindy Bruna

Elsa Hosk

Zuri Tibby

Myrthe Bolt

Myrthe Bolt

Yasmin Wijnaldum

Josephine Skriver

Lais Ribeiro

Sui He

Sofie Rovenstine

Romee Strijd

Sara Sampaio

Aiden Curtiss

Adriana Lima

Liu Wen

Candice Swanepoel

Lameka Fox

Adriana Lima

Alanna Arrington

Kendall Jenner

Behati Prinsloo

Lais Ribeiro

Adriana Lima

GECEDE SAHNE ALANLAR

GECEDE SAHNE ALANLAR

Shawn Mendes

Rita Ora

Halsey

Andrew Taggart

Bebe Rexha

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