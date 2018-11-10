Nefes Kesen Defile

Merakla beklenen ve bu yıl 23. kez düzenlenen Victoria's Secret defilesi ABD'nin New York şehrinde gerçekleşti.

Defilede Kendall Jenner, Candice Swanepoel, Sara Sampaio ve Gigi Hadid başta olmak üzere dünyaca ünlü mankenler podyuma damga vurdu. Victoria's Secret gecesinde Adriana Lima jübilesini yaparken vitiligolu manken Winnie Harlow ilk kez defilede boy gösterdi. Bu yılın modası İskoç etek, çiçek ve geometrik desenlerin esintisi podyuma da yansıdı. Gecede sahne alan dünyaca ünlü yıldız Rita Ora, Shawn Mendes, Andrew Taggart, Halsey ve Bebe Rexha geceyi şarkılarıyla renklendirdi. Victoria’s Secret şovunda Fantasy Bra (Fantezi Sütyeni) olarak lanse edilen ‘en pahalı sütyen’i tanıtan yıldız ise Elsa Hosk oldu. İşte kare kare yılın defilesi... Taylor Hill, Jasmine Tookes, Elsa Hosk ve Adriana Lima Adriana Lima Winnie Harlow Kendall Jenner Taylor Hill Romee Strijd Bella Hadid Candice Swanepoel Gigi Hadid Kendall Jenner Adriana Lima Alexina Graham Elsa Hosk Jasmine Tookes Adriana Lima Bella Hadid Sara Sampaio Martha Hunt Josie Canseco Kelly Gale Adriana Lima Taylor Hill, Jasmine Tookes, Elsa Hosk, Adriana Lima, Behati Prinsloo ve Candice Swanepoel Toni Garrn Cindy Bruna Elsa Hosk Zuri Tibby Myrthe Bolt Myrthe Bolt Yasmin Wijnaldum Josephine Skriver Lais Ribeiro Sui He Sofie Rovenstine Romee Strijd Sara Sampaio Aiden Curtiss Adriana Lima Liu Wen Candice Swanepoel Lameka Fox Adriana Lima Alanna Arrington Kendall Jenner Behati Prinsloo Lais Ribeiro Adriana Lima GECEDE SAHNE ALANLAR Shawn Mendes Rita Ora Halsey Andrew Taggart Bebe Rexha