Naomi Campbell, üstsüz pozuyla hayran bıraktı

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell ünlü bir kozmetik markası için üstsüz poz verdi.

48 yaşındaki Britanyalı dünyaca ünlü model Naomi Campbell, verdiği pozlarla kendine hayran bıraktı. Çekimlerde çıplak poz veren Campbell'in fotoğrafları görenlerin ağzını açık bıraktı.

KOZMETİK MARKASININ YÜZÜ OLDU

Ünlü top model Naomi Campbell, ünlü kozmetik markası Nars Radiance Repowered'in yüzü oldu. Markanın 2019 yaz kampanyası için kamera karşısına geçen Campbell'in dört portreden oluşan bir fotoğraf dizisi çekildi.

Çekimin kamera arkası görüntüleri ise adeta yürek hoplattı. 48 yaşındaki top modelin üstsüz bir şekilde verdiği pozlar gündem konusu oldu.

FİZİĞİ İLE BİRÇOK KADINA TAŞ ÇIKARTIYOR

Yaşına rağmen kusursuz fiziği ile pek çok kadına taş çıkaracak fitliğe sahip olan Campbell, podyumları bırakmasına rağmen mankenlik yaptığı dönemlerdeki görüntüsünü korumayı başarmış.