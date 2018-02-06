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Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence

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Cabrio Lounge Bar’da sahne alan Nafiz Dölek ve grubu, birbirinden güzel parçalarla konuklara capcanlı bir gece yaşattı

Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
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Lefkoşa’nın uğrak eğlence mekanlarından olan Cabrio Lounge Bar, hafta içi ve hafta sonları capcanlı eğlencesine ara vermeden devam ediyor.

Bu kışın en gözde mekanları arasında yerini alan Cabrio Lounge &VIP Bar’da eğlence sabaha kadar sürüyor.

Ülkemizin başarılı sanatçısı Nafiz Dölek, geçtiğimiz hafta sonu Cabrio Bar’da sahne alarak birbirinden güzel parçalarla konuklara mükemmel bir gece yaşattı.  Dölek ve müzisyen arkadaşları, hem pop hem rock parçaları ile büyük beğeni toplayarak geceye damgasını vurdu.

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