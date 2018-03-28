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Müzik, coşku ve eğlence zirvedeydi

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DJ Erim TND’yi ağırlayan Retro Lounge’te, ritim biran olsun düşmedi

Müzik, coşku ve eğlence zirvedeydi
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Girne’deki Retro Lounge, eğlence dolu gecelerine tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu DJ Erim TND’yi ağırlayan Retro Lounge renkli görüntülere sahne oldu.

Eğlencenin doruklarda yaşandığı gecede ritim biran olsun düşmedi. Müzik, coşku ve eğlencenin aynı anda yaşandığı özel partiye gelen konuklar oldukça memnun ayrıldı.

Eğlencenin ritmine kapılan gençler biran olsun yerinde durmadı. Retro’ya gelen konuklar ise özenle geceye hazırlanıp eğlenceye ortak oldular. Retro hizmetteki kalitesini ve eğlencedeki iddiasını bir kez daha ortaya sererken mekanın konuk DJ’i Erim TND ise gelen konuklardan tam not aldı.

Konukların takdir ettiği mekan sahibi Gamze Yücel ise haklı gururun mutluluğunu yaşadı.

 

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