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Mutlulukları gözlerine yansıdı

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Ebru ve Salih çifti 2 yıllık birlikteliklerini Değirmenlik Belediyesi düğün Salonu’nda gerçekleşen törenle sonsuzluğa taşırlarken, mutlulukları gözlerine yansıdı

Mutlulukları gözlerine yansıdı
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Değirmenlik Belediyesi düğün salonunda geçtiğimiz Cumartesi akşamı Mehtap - Ferhat  Demir çiftinin güzeller güzeli kızları Ebru ile Sevim - Süleyman Kurtel  çiftinin yakışıklı oğulları Salih yapılan görkemli düğünle evliler kervanına katıldılar.  

2016 yılından beridir birlikte olan çift, peri masallarını aratmayan bir düğün ile hayatlarını birleştirdiler.

Uzun zamandır bugünü bekleyen Ebru ve Salih çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Geceye katılanlar arasında polis müdürleri ve polis mensupları ile genç çiftin sevenleri bulunuyordu.

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