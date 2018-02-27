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Mutluluk yolculuğuna ilk adım

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Lefkoşa’daki The Elysium Park’ta Cumartesi akşamı yapılan nişan töreniyle genç çiftlerimizden Neriman ve Umut evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

Mutluluk yolculuğuna ilk adım
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Genç çiftin nişan törenine aileleri, sevenleri ve çalışma arkadaşları katılarak bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadı.

Genç çiftin mutlulukları ve heyecanları gözlerine yansıdı.

Genç çiftin nişan yüzüklerini ise Ahmet Yatman taktı. 

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