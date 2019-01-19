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Mustafa Demiroğlu, Misty Bar’ı salladı

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Türk sanat müziğinin yükselen yıldızı Mustafa Demiroğlu, sahne aldığı Colony Otel’deki Misty Bar’da kendisini dinlemeye gelenleri adeta mest etti

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Mustafa Demiroğlu, Misty Bar’ı salladı
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Türkiye’de sahne aldığı mekânlarda adından söz ettiren Mustafa Demiroğlu geçtiğimiz günlerde ilk kez The Arkın Colony Hotel’in üst kısmında yer alan Misty Bar’da sahne aldı.

 

Rezervasyonları günler öncesinde dolan mekânda sanatçı Demiroğlu, gecede Kıbrıslı grubu ile sahneye çıkarken gösterdiği performansla Kıbrıs halkının beğenisini kazandı.

Sanatçı geçtiğimiz yıl seslendirdiği ‘Duyanlara, Duymayanlara’ ‘Araftayım’ şarkılarını okuduğu zaman ise adeta salon yıkıldı.

Yaklaşık üç saat sahnede kalan Mustafa Demiroğlu kısa sürede adından söz ettireceği izlenimi verdi.

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