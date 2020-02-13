Müslüm Baba’da sevgililer için çok özel program

Sevgililer Günü’nde hem romantik bir gece yaşayıp hem de eğlenmek isteyenler Müslüm Baba Meyhane’yi tercih edecek

Girne’nin gözde mekanı Müslüm Baba Meyhane, Sevgililer Günü için çok özel bir program hazırladı. Kemanlar Kraliçesi Nil Karataş’ın canlı performansı ve Sevgililer Günü’ne özel keman şovunun ardından setlerin başında DJ Ümit Akdeniz, perküsyonda Neşet Yıldırım ve Oryantal Yasemin’in sahne performansları, çiftlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Çiftlere özel masa süslemesi ise Müslüm Baba işletmesinden olacak. Müslüm Baba Meyhane Direktörü Gamze Yücel Agha, Sevgililer Günü için hazırladıkları programa yoğun ilgi olduğunu söyledi.