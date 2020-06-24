Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence

Girne gecelerine kazandırdığı yaz bahçesi yanında kaliteli hizmeti, lezzetli menüleri ve sıra dışı eğlenceleriyle fark yaratan Müslüm Baba’da coşku bir an olsun eksilmiyor

Müslüm Baba Yeni Nesil Meyhanesi, kaliteli hizmeti, lezzetli menüleri ve doyumsuz eğlenceleriyle fark yaratıyor

Girne eğlence hayatının vazgeçilmez adresi Müslüm Baba Yeni Nesil Meyhanesi, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Girne gecelerine kazandırdığı yaz bahçesi yanında kaliteli hizmeti, lezzetli menüleri ve sıra dışı eğlenceleriyle fark yaratan Müslüm Baba’da coşku bir an olsun eksilmiyor.

Özellikle hafta sonları mekanı tıklım tıklım dolduran konuklar, bir yandan leziz yemeklerin keyfini sürerken diğer yandan da doyasıya eğlence yaşıyor.

Setlerin başında DJ Mert Çulha, perküsyonda darbuka ve davul şovları ile Yavuz Ulu ve oryantal şovları ile Yasemin Kurova’nun sahne aldığı Müslüm Baba’da geç saatlere kadar enerji hiç düşmüyor.

Yaz ayları boyunca Girne eğlence hayatına damga vuracak olan mekanda renkli görüntüler hiç eksilmeyeceğe benziyor.

Mekanın başarılı işletmecileri Gamze Yücel ve Mustafa Agha çifti ise konuklarla yakından ilgilenerek herkesten takdir topluyor.

Gamze Yücel ve Mustafa Agha çifti, ayrıca yaz sezonu için yine sıradışı bir yatırımla çok özel sürprizlere hazırlanıyor.