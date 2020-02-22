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Müslüm Baba’da doludizgin eğlence

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Müslüm Baba’da doludizgin eğlence

Eğlencesi ve zengin sofrasıyla fark yaratan Müslüm Baba’da eğlence hiç bitmiyor

Ülkemizin ilk ve tek yeni nesil meyhanesi Müslüm Baba, eğlence severlerin en uğrak mekanı olmaya devam ediyor.

Eğlencesi ve zengin sofrasıyla herkesin beğenisi kazanan Müslüm Baba’da coşku bir an olsun dinmiyor.

Gerek hafta içi gerekse hafta sonu Müslüm Baba’yı dolduran konuklar, muhabbet ve eğlencenin tadını doyasıya çıkarıyor.

Konuklar, eğlence dolu anlarını sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Eğlence sektöründeki başarısıyla göz dolduran Müslüm Baba’nın işletmecisi Gamze Yücel Agha ise misafirlerin tekdirini kazanmaya devam ediyor.

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