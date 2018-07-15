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Murat Dalkılıç son noktayı koydu

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Oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan şarkıcı Murat Dalkılıç, evlilikle ilgili hiçbir açıklaması olmadığını belirtti

Murat Dalkılıç son noktayı koydu
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Bodrum’da konser veren Murat Dalkılıç, hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Şarkıcının hayranlarının akın ettiği özel plaj tıklım tıklım doldu. Sahne ve dans şovuyla yerli ve yabancı hayranlarını eğlendiren Dalkılıç'ın, performansı boyunca oldukça enerjik olması dikkatlerden kaçmadı. Yakışıklı popçunun hayranları da bu anları bol bol fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.

Beyonce konserini izlemek için sevgilisi Hande Erçel ile Barcelona’ya giden Murat Dalkılıç, Barcelona’dan gelir gelmez ayağının tozuyla Bodrum'da sahne aldı. Bu ay toplam 50 konsere yakın sahne alacak olan Dalkılıç,  kendini yoğun bir  tempo beklediğini bazı günler iki konser yapacağını söyledi.

Konser yoğunluğundan daha fırsat  bulup  tatil sezonunu açmadığını belirten Murat Dalkılıç, daha  denize bile  giremediğinden dert yandı.

Önümüzdeki günlerde Soner Sarıkabadayı imzalı yeni şarkısı 'Anahtar’ı piyasaya  çıkaracağını müjdeleyen Dalkılıç, klip imajı için saçlarını uzattığını söylerken, yeni sürprizlerin olacağını belirtti.

Murat Dalkılınç’a evlilik açıklamaları sorulduğunda ise "Öyle bir açıklamam yok" ifadelerini kullandı.

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