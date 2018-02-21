Muhteşem düet

Golden Cage’de sahneye çıkan Yeşim Salkım ve Oğuzhan, yaptıkları düetle konuklara unutulmaz bir eğlence yaşattılar

Sevgililer Günü haftasında Cratos Premium bünyesinde bulunan Golden Cage’de Yeşim Salkım & Oğuzhan düeti haftaya damgasını vurdu. Aşıklar ikilinin muhteşem sahne performansı ile doyasıya eğlendiler.

Profesyonel gösteri ekibinin şovlarını tamamlamasıyla gecenin beklenen ismi Oğuzhan, her zamanki gibi tüm enerjisi ve sempatik tavırları ile en popüler şarkılarını dinleyicileri için seslendirdi.Oğuzhan’ın sahneye davet ettiği Yeşim Salkım ise gösterilen sevgi seli karşısında çok duygulandı. İkili en güzel şarkılarını seslendirirken geçmişten günümüze kadar nostalji yaptılar.

Yaklaşık 250 kişinin katılım gösterdiği gecede en sevilen şarkılar söylendi ve deyim yerindeyse dans etmeyen kalmadı. Başarılı vokalistlerinin tadına doyum olmaz performansı ile misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçılar, neşeli tavırları ile dikkat çekti.

Programdan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili birlikte sushi yaptılar ve buna “Yeşimiko” ismini taktılar. Sohbet sırasında Yeşim Salkım Oguzhan’la birlikte aynı sahneyi ikinci kez paylaşmaktan çok memnun olduğunu ve ortak seslendirecekleri bir single çalışmalarının olduğunu söyledi.