Motor tutkunları festivalde buluşacak

Girne’de Papageno Bar’ın organizasyonluğunda geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören ülkenin en büyük motor festivalinin ikincisi bu yıl 9 Eylül Pazar günü gerçekleştiriliyor

Girne’de geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ülkenin en büyük motor festivalinin ikincisi bu yıl 9 Eylül Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Papageno Bar’ın organizasyonluğunda Girne Ecevit Caddesi’nde trafiğe kapatılmış alanda saat 16.00’da başlayacak olan motor festivalinde dev bir sanatçı kadrosu sahne alacak.

Papageno Bar’ın önünde kurulacak sahnelerde Türkiye’nin ünlü rock müzik Sanatçısı Ogün Sanlısoy yanında ülkemizin başarılı sanatçılarından Fikri Karayel ve Tetra grubu müzik ziyafeti sunacak.

Ogün Şanlısoy

Fikri Karayel

Tetra

Festivalde ayrıca Kıbrıs’ın başarılı DJ’lerinden Uğur Atay, DJ Joker ve son dönemin parlayan yıldızı DJ Papa, (Hilat Demirer) setleriyle herkesi coşturacak.

Karnaval havasını aratmayacak festivale, adanın dört bir yanından ziyaretçilerin akın etmesi bekleniyor.

Sadece motosiklet tutkunlarının değil 7’den 70’e herkesin rahatça eğlenebileceği festival için yoğun bir hazırlık yapılıyor.

Dj Joker

Uğur Atay

Hilat Demirer

Çeşitli eğlencelerin, gösterilerin ve birçok sürprizin yer alacağı motor festivalinde kurulacak çadırlarda konuklar rahat bir şekilde eğlenerek, keyifli ve sıra dışı bir pazar günü geçirme şansı yakalayacak.

Bu dev organizasyonun mimarı olan Papageno Bar’ın başarılı işletmecisi Koray Topaloğlu, amaçlarının öncelikle motor camiasına yakışır ve onları onurlandıran bir festival yaratmak olduğunu söyledi.

Güzel bir ambiyansla Girne’ye görkemli bir festival sunacaklarını dile getiren Topaloğlu, herkesi bu etkinliğe davet etti.