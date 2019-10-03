Moon Life ödülleri sahiplerini buldu

Moonlife Yılın En İyileri Ödül Töreni yapıldı; geceye Türkiye’den birçok ünlü sanatçı katıldı

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Moonlife Yılın En İyileri Ödül Töreni, Merit Royal Hotel & Casino ana sponsorluğunda Merit Royal Hotel havuz başında dünya lezzetlerinin sunulduğu zengin bir büfe ve canlı müzik eşliğindeki kokteylle başlayıp; Burcu Esmersoy’un sunuculuğunda, Behzat Gerçeker’in başkanlığındaki Enbe Orkestrası’nın açılış konseri ve havai fişek gösterisiyle devam etti.

Moonlife Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Alper Alp’in açılış konuşmasının ardından Merit International Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, seçkin sanatçılara ve misafirlere hitaben yaptığı hoşgeldiniz konuşmasında sanatın, toplumun uygarlaşmasına rol çizdiğine vurgu yaparak güzel adamızdaki bu tür sanatsal faaliyetlerin her geçen gün artmasını temenni etti. Başbakan Ersin Tatar, gecede yaptığı konuşmada kendisinin de eski bir medya mensubu olduğunu ve böyle bir ödül töreninin Kıbrıs’ta yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirip konuklara teşekkür etti.

Yılın En İyi Komedi Programı “Çok Güzel Hareket Bunlar 2”nin oyuncu kadrosundan Sefa Sarı’nın Yılmaz Erdoğan taklidi konukları kahkahaya boğdu. Gecenin sonundaki kapanış konserinde, Behzat Gerçeker’in çaldığı piyanoya Mustafa Ceceli ve Ozan Doğulu da eşlik etti. Tüm misafirlerin ve sanatçıların kaynaştığı samimi bir atmosferde Moon Life Ödülleri pastası kesilerek gece sona erdi.

İŞTE ÖDÜLLER:

Yaşam Boyu Basın Meslek Ödülleri:

Türk Haberciliğine damga vuran unchorman: Reha Muhtar

Uğur Güneri

Nurcan Sabur

Ali Eyüboğlu

Hakan Solaker

Erol Işık

Volkan Öksüz

Bilal Özbilge

Yaşam Boyu Onur Ödülleri

Oya Başar

Gani Müjde

Yılmaz Vural

Volkan Konak

Emrah Erdoğan

Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı: Ziynet Sali

Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı: Mustafa Ceceli

Yılın En İyi Arabesk Erkek Sanatçısı: Hakan Altun

Yılın En İyi Proje Albümü: “Kreşendo” – Ozan Doğulu

Yılın En İyi Dönem Dizisi: Bir Zamanlar Çukurova

Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Kerem Alışık

Yılın Ana Haber Sunucusu: Buket Aydın

Yılın En İyi Haber Söyleşi Programı: Buket Aydın’la 40

Yılın En İyi Ana Haber Bülteni: Cem Öğretir

Yılın En İyi TV Kanalı: ATV

Yılın En İyi TV Magazin Programı: Kanal D Magazin

Yılın En İyi Sabah Magazin-Aktüalite Programı: 2. Sayfa

Yılın En İyi Tartışma Programı: Türkiye’nin Nabzı / Didem Arslan Yılmaz

Yılın En İyi Drama Dizisi: Zalim İstanbul

Yılın En İyi Sanatçısı: Koray Avcı

Yılın En İyi Yarışma Programı: Yaparsın Aşkım

Yılın En İyi Komedi Programı: Çok Güzel Hareketler Bunlar

Yılın En İyi Kadın Kuşak Programı: Gelinim Mutfakta / Fatih Ürek

Yılın En İyi Cover Albümü: Devlerin Aşkı Büyük Olur / Betül Demir

Yılın En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı: Aslı Hünel

Yılın En İyi Single’ı: Derya Uluğ

Yılın En İyi Günlük Sohbet Programı: İşin Aslı / Aslı Şafak

Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu: Bülent Polat

Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu: Öykü Gürman

Yılın En İyi Fotoğraf Sanatçısı: Mehmet Turgut

Yılın En İyi Karakter Oyuncusu: Kubilay Aka

Yılın En İyi Öğle Kuşağı Haber Programı Sunucusu: Öykü Cengiz

Yılın En İyi Youtube Kanalı: Babala Kanalı / Oğuzhan Uğur

Yılın Müzik Yapımcısı: DMC Genel Müdür Yardımcısı Özden Bora

Yılın En İyi Magazin Sayfası: Günaydın / İlker Gezici

Yılın En İyi Klip Yönetmeni: Nihat Odabaşı

Yılın En İyi Müzik Orkestrası: ENBE ve Behzat Gerçeker

Yılın En İyi Müzik Grubu: Gripin

Yılın Çıkış Yapan Sanatçıları: Hande Dönmez / Cerem Onurluer / Umut Açıkgöz