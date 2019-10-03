Moon Life ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Moonlife Yılın En İyileri Ödül Töreni, Merit Royal Hotel & Casino ana sponsorluğunda Merit Royal Hotel havuz başında dünya lezzetlerinin sunulduğu zengin bir büfe ve canlı müzik eşliğindeki kokteylle başlayıp; Burcu Esmersoy’un sunuculuğunda, Behzat Gerçeker’in başkanlığındaki Enbe Orkestrası’nın açılış konseri ve havai fişek gösterisiyle devam etti.
Moonlife Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Alper Alp’in açılış konuşmasının ardından Merit International Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, seçkin sanatçılara ve misafirlere hitaben yaptığı hoşgeldiniz konuşmasında sanatın, toplumun uygarlaşmasına rol çizdiğine vurgu yaparak güzel adamızdaki bu tür sanatsal faaliyetlerin her geçen gün artmasını temenni etti. Başbakan Ersin Tatar, gecede yaptığı konuşmada kendisinin de eski bir medya mensubu olduğunu ve böyle bir ödül töreninin Kıbrıs’ta yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirip konuklara teşekkür etti.
Yılın En İyi Komedi Programı “Çok Güzel Hareket Bunlar 2”nin oyuncu kadrosundan Sefa Sarı’nın Yılmaz Erdoğan taklidi konukları kahkahaya boğdu. Gecenin sonundaki kapanış konserinde, Behzat Gerçeker’in çaldığı piyanoya Mustafa Ceceli ve Ozan Doğulu da eşlik etti. Tüm misafirlerin ve sanatçıların kaynaştığı samimi bir atmosferde Moon Life Ödülleri pastası kesilerek gece sona erdi.
İŞTE ÖDÜLLER:
Yaşam Boyu Basın Meslek Ödülleri:
Türk Haberciliğine damga vuran unchorman: Reha Muhtar
Uğur Güneri
Nurcan Sabur
Ali Eyüboğlu
Hakan Solaker
Erol Işık
Volkan Öksüz
Bilal Özbilge
Yaşam Boyu Onur Ödülleri
Oya Başar
Gani Müjde
Yılmaz Vural
Volkan Konak
Emrah Erdoğan
Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı: Ziynet Sali
Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı: Mustafa Ceceli
Yılın En İyi Arabesk Erkek Sanatçısı: Hakan Altun
Yılın En İyi Proje Albümü: “Kreşendo” – Ozan Doğulu
Yılın En İyi Dönem Dizisi: Bir Zamanlar Çukurova
Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Kerem Alışık
Yılın Ana Haber Sunucusu: Buket Aydın
Yılın En İyi Haber Söyleşi Programı: Buket Aydın’la 40
Yılın En İyi Ana Haber Bülteni: Cem Öğretir
Yılın En İyi TV Kanalı: ATV
Yılın En İyi TV Magazin Programı: Kanal D Magazin
Yılın En İyi Sabah Magazin-Aktüalite Programı: 2. Sayfa
Yılın En İyi Tartışma Programı: Türkiye’nin Nabzı / Didem Arslan Yılmaz
Yılın En İyi Drama Dizisi: Zalim İstanbul
Yılın En İyi Sanatçısı: Koray Avcı
Yılın En İyi Yarışma Programı: Yaparsın Aşkım
Yılın En İyi Komedi Programı: Çok Güzel Hareketler Bunlar
Yılın En İyi Kadın Kuşak Programı: Gelinim Mutfakta / Fatih Ürek
Yılın En İyi Cover Albümü: Devlerin Aşkı Büyük Olur / Betül Demir
Yılın En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı: Aslı Hünel
Yılın En İyi Single’ı: Derya Uluğ
Yılın En İyi Günlük Sohbet Programı: İşin Aslı / Aslı Şafak
Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu: Bülent Polat
Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu: Öykü Gürman
Yılın En İyi Fotoğraf Sanatçısı: Mehmet Turgut
Yılın En İyi Karakter Oyuncusu: Kubilay Aka
Yılın En İyi Öğle Kuşağı Haber Programı Sunucusu: Öykü Cengiz
Yılın En İyi Youtube Kanalı: Babala Kanalı / Oğuzhan Uğur
Yılın Müzik Yapımcısı: DMC Genel Müdür Yardımcısı Özden Bora
Yılın En İyi Magazin Sayfası: Günaydın / İlker Gezici
Yılın En İyi Klip Yönetmeni: Nihat Odabaşı
Yılın En İyi Müzik Orkestrası: ENBE ve Behzat Gerçeker
Yılın En İyi Müzik Grubu: Gripin
Yılın Çıkış Yapan Sanatçıları: Hande Dönmez / Cerem Onurluer / Umut Açıkgöz