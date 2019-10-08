 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Geçitkale Belediye Başkanı’ndan vandallığa sert tepki
Geçitkale Belediye Başkanı’ndan vandallığa sert tepki
11 0
Lefke sonunu getiremedi
Lefke sonunu getiremedi
79 0
 
MTG yıldızlarıyla farklı
MTG yıldızlarıyla farklı
107 0
Felçli hasta zihniyle kol ve bacaklarını hareket ettirdi
Felçli hasta zihniyle kol ve bacaklarını hareket ettirdi
10 0
Hayalet ressamın tablosuna rekor fiyat
Hayalet ressamın tablosuna rekor fiyat
14 0
Azmin zaferi
Azmin zaferi
156 0
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
47 0
banner82

Misty Bar’da eğlence hız kesmiyor

banner27

Misty Bar’da her hafta sahne alan ve oldukça yoğun ilgi gören Mustafa Demiroğlu, Kıbrıs gecelerinde yine adından söz ettirmeye devam ediyor

Misty Bar’da eğlence hız kesmiyor
banner267

Girne’nin eğlence gelince akla gelen mekanlarından olan Misty Bar’da eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Colony Hotel’in üst kısmındaki Misty Bar’da sahne alan Demiroğlu, repertuarında son günlerin sevilen parçalarına geniş yer verdi.

Yaklaşık üç saat sahnede kalan Demiroğlu, konuklarının beğenisini kazandı.

Sanatçı son haftalarda repertuarına aldığı yeni şarkılarla da dikkat çekmeye devam etti.

Misty Bar’ın eğlencesiyle güzel saatler yaşayan konuklar adeta kendilerinden geçti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.