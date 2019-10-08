Misty Bar’da eğlence hız kesmiyor

Misty Bar’da her hafta sahne alan ve oldukça yoğun ilgi gören Mustafa Demiroğlu, Kıbrıs gecelerinde yine adından söz ettirmeye devam ediyor

Girne’nin eğlence gelince akla gelen mekanlarından olan Misty Bar’da eğlence hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi akşamı Colony Hotel’in üst kısmındaki Misty Bar’da sahne alan Demiroğlu, repertuarında son günlerin sevilen parçalarına geniş yer verdi. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Demiroğlu, konuklarının beğenisini kazandı. Sanatçı son haftalarda repertuarına aldığı yeni şarkılarla da dikkat çekmeye devam etti. Misty Bar’ın eğlencesiyle güzel saatler yaşayan konuklar adeta kendilerinden geçti.