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Misty Bar’da eğlence hız kesmiyor

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Misty Bar’da sahne alan sevilen sanatçı Mustafa Demiroğlu, birbirinden hareketli parçaları seslendirerek konuklara coşku dolu saatler yaşattı

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Misty Bar’da eğlence hız kesmiyor
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Türkiye’de sahne aldığı mekânlarda adından söz ettiren Mustafa Demiroğlu geçtiğimiz Cumartesi akşamı Colony Hotel’in üst kısmında yer alan Misty Bar’da sahne alarak konukları coşturdu.


Her hafta birbirinden eğlenceli geçen Mustafa Demiroğlu ile Misty Bar geceleri son hız devam ediyor.


Kıbrıslı orkestrasıyla sahneye çıkan sanatçı, gecede ilk olarak 90’lı yılların şarkılarını seslendirirken konuklara geçmişten bir yolculuk yaptırdı.

Daha sonra ise kendine ait ve son dönemde popüler birçok parçayı söyleyen Demiroğlu bol bol alkış aldı.


Girne’de eğlencenin vazgeçilmez adresi Misty Bar'da yola çıkan Mustafa Demiroğlu konuklarına gece boyunca bol eğlenceli saatler yaşatmaya devam edecek.

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