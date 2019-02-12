Mine Gürses’i duygulandıran sürpriz

Merit Lefkoşa Otel’in başarılı Genel Müdürü Mine Gürses’e, otel personeli tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırlandı

Merit Lefkoşa Otel’in başarılı Genel Müdürü Mine Gürses, yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Merit Lefkoşa Otel çalışanları da bu anlamlı günde Gürses için özel sürprizler hazırladı.

Mine Gürses, dün otelde düzenlenen sürpriz kutlama etkinliğinde duygulu anlar yaşadı, gözyaşlarını da tutamadı. Büyük mutluluk yaşayan Gürses, hediyelerle sevindirilirken, çalışanlarıyla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Yıllardır Merit Lefkoşa Otel personeliyle örnek bir ekip çalışmasına imza atan ve bunu her ortamda övünçle dile getiren Gürses, bu ince düşünce nedeniyle çalışma arkadaşlarının hepsine tek tek teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından da teşekkür mesajı yayımlayan Mine Gürses, “Lefkoşa’daki çocuklarım bana öyle bir sürpriz yaptılar ki göz yaşlarımı tutamadım. Çok ama çok teşekkür ederim hepsine. İyi ki onlarla çalışıyorum. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum” dedi.