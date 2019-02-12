banner255
MTG çok farklı
MTG çok farklı
0 0
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
15 0
 
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
64 0
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
22 0
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
13 0
Loto'da dev ikramiye
Loto'da dev ikramiye
63 0
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
96 0
banner82

Mine Gürses’i duygulandıran sürpriz

banner27

Merit Lefkoşa Otel’in başarılı Genel Müdürü Mine Gürses’e, otel personeli tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırlandı

Mine Gürses’i duygulandıran sürpriz
banner215

Merit Lefkoşa Otel’in başarılı Genel Müdürü Mine Gürses, yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Merit Lefkoşa Otel çalışanları da bu anlamlı günde Gürses için özel sürprizler hazırladı.

Mine Gürses, dün otelde düzenlenen sürpriz kutlama etkinliğinde duygulu anlar yaşadı, gözyaşlarını da tutamadı. Büyük mutluluk yaşayan Gürses, hediyelerle sevindirilirken, çalışanlarıyla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Yıllardır Merit Lefkoşa Otel personeliyle örnek bir ekip çalışmasına imza atan ve bunu her ortamda övünçle dile getiren Gürses, bu ince düşünce nedeniyle çalışma arkadaşlarının hepsine tek tek teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından da teşekkür mesajı yayımlayan Mine Gürses, “Lefkoşa’daki çocuklarım bana öyle bir sürpriz yaptılar ki göz yaşlarımı tutamadım. Çok ama çok teşekkür ederim hepsine. İyi ki onlarla çalışıyorum. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum” dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.