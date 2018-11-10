Michelle Obama çılgınlığı

Londra'da, ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama fırtınası yaşanıyor. Obama'nın Londra'da yapacağı konuşmanın biletleri satışa çıktıktan yarım saat sonra tükendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da onbinlerce kişinin ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama’nın kültür ve sanat merkezi South Bank’te 3 Aralık’ta yapacağı konuşmaya bilet almaya çalıştığı belirtiliyor.

Sosyal medyada pek çok kişi 40 binden fazla kişinin bilet sırasına girdiğini söyledi. Ancak Obama’nın konuşma yapacağı salon 2 bin 900 kişilik.

Etkinlik biletlerinin en ucuzu 30 sterlin (210 TL), en pahalısı ise 125 sterlin’den (890 TL) satıldı.

Obama’ya olan ilginin çok büyük olduğunu fark eden bazı uyanık bilet sahipleri ise karaborsa yolunu seçti. Online bilet platformlarına ilan verenler, 70 bin sterlin (500 bin TL) gibi akılalmaz rakamlar istedi.

Michelle Obama’nın, ‘Becoming’ isimli kitabının tanıtımı çerçevesinde çocukluk döneminden anılarının yanı sıra anneliğe dair tecrübelerini de paylaşması bekleniyor. Obama, çalışma hayatının yanında “dünyanın en ünlü adresinde geçirdiği vakitten” de bahsedecek.

Obama ayrıca “insanlara olabileceklerinin en iyisini olmaları konusunda ilham verebilmek için” hayattan aldığı dersleri de paylaşmak istediğini açıkladı.