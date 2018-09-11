MFÖ’le nostaljik gece

Türkiye’nin sevilen gruplarından Mazhar, Fuat, Özkan(MFÖ) geçtiğimiz Cumartesi akşamı Girne’de sahne alarak geçmişten günümüze birçok nostaljik parçayı kendilerini dinlemeye gelen konuklara söyleyerek nostalji yaşattılar

Girne’nin seçkin otellerinden olan Rocks Otel’de Cumartesi akşamı Türkiye’nin sevilen gruplarından Mazhar, Fuat, Özkan(MFÖ) sahne aldı. MFÖ gecede ele Güne Karşı, Deli Deli Kulakları Küpeli, Psikobat, gibi geçmişten günümüze gelen nostaljik parçaları seslendirdi.

Gecede MFÖ dinleyenler arasında Selçuk Yöntem-Cihan Yöntem , Tarık Ünlüoğlu - Gülenay Kalkan ve Nil Burak gibi isimler vardı.

Öte yandan MFÖ konseri öncesi Türkiye’nin sevilen şovmeni Yavuz Seçkin sahne alırken sahneye Erol Evgin kostümüyle çıkarak konukları yaptığı esprileriyle gülmekten kırdı geçirdi.