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Merit Lefkoşa’da Yıldız’lı geceler

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Merit Lefkoşa’da Yıldız’lı geceler

Dillerden düşmeyen aşk şarkılarıyla gönüllere taht kuran Yıldız Tilbe, Merit Lefkoşa Hotel&Casino konuklarına unutulmaz saatler yaşattı

Merit Lefkoşa Hotel&Casino misafirleri sevgililer gününü iki gece üst üste Yıldız Tilbe ile kutladı. Merit Lefkoşa’da ilk kez sahneye çıkan ünlü sanatçı, hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçının şarkılarına hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Delikanlım adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan sanatçı, geçmişten günümüze klasikleşen şarkılarını seslendirdi. Tilbe kendine özgü dansı ve tavırları ve hayran bırakan performansıyla dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Sahneden misafirlerin Sevgililer Gününü kutlayan sanatçı, Merit Lefkoşa yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.

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