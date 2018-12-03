Merit Lefkoşa’da Hakan Altun rüzgarı

Türkiye'nin ünlü sanatçısı Hakan Altun, iki gece üst üste sahne aldığı Merit Lefkoşa’da müzik ziyafeti yaşattı

Fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi Merit Lefkoşa Hotel & Casino sahnesinde bir kez daha devleşti ve misafirlere muhteşem bir gece yaşattı.

Altun’u daha çok slow şarkılarıyla tanıyan ve seven misafirler, ”Arabım Fellahi” parçasından‘’Ankara’nın Bağlarına’’ kadar uzanan geniş repertuarıyla biran olsun yerlerinde durmadılar.

Sesi, şarkıları ve sahnesinin yanında güler yüzü ve mütevazi tavırları ile oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hakan Altun, hayranlarının isteğini kırmayarak hepsiyle teker teker fotoğraf çektirdi.

Sözü ve bestesi kendisine ait parçalarını tüm konuklarla beraber seslendiren Altun, sahne performansıyla Merit Lefkoşa Hotel & Casino misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Her organizasyonunda sıcak ve samimi ortamıyla büyük beğeni toplayan Merit Lefkoşa Hotel & Casino, Kıbrıs eğlence hayatına yine damgasını vurdu.