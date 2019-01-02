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Merit Lefkoşa’da dolu dolu eğlence

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Merit Lefkoşa Hotel, yine iki ayrı salonunda düzenlediği yılbaşı organizasyonları ile yeni yıla coşkulu bir şekilde merhaba dedi

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Merit Lefkoşa’da dolu dolu eğlence
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Merit Lefkoşa Hotel her sene olduğu gibi yine iki ayrı salonunda düzenlediği Yılbaşı organizasyonları ile yeni yıla merhaba dedi.

Yılbaşı Özel eğlence programlarına günler öncesinden özenle hazırlanan Merit Lefkoşa Hotel Yönetici ve çalışanları, yine günler öncesinden rezervasyonlarını gerçekleştiren misafirlerini Otel lobisinde keman ve akordiyon dinletisi eşliğinde sunulan kokteyl ile karşıladılar.

Merit Lefkoşa Hotel Sultan Restaurantta düzenlenen organizasyonda; Adil Gür’ün nostaljik repertuarı ile başlayan yılbaşı özel eğlence programına, Oryantal Alisiya Favori’nin büyüleyici dansı ayrı bir renk katarken, Ayşegül Zaim ve orkestrası ise yeni yılın ilk saatlerine kadar Merit Lefkoşa Hotel misafirlerine eğlence dolu bir gece yaşattılar.

Ottoman Kebab House’da gerçekleşen yılbaşı organizasyonunda ise fasıl söz konusu olduğunda Kuzey Kıbrıs’ta ilk akla gelen grup Bigalı fasıl ekibi tüm misafirlere tam bir müzik ziyafeti yaşatırken, başarılı ve sempatik oryantal Alisiya Favori, dansları ile yeni yılı Merit Lefkoşa Ottoman Kebab House’da karşılamaya hazırlanan misafirlerinde gönüllerini feth etti.

Sürpriz Piyango çekilişlerinin de yer aldığı gecede Sultan Restaurant’ta Executive Chef Çetin Dirier ve ekibi’nin hazırladığı muhteşem yılbaşı menüsü ve Ottoman Kebab House’un konusunda usta şeflerinin hazırladığı kebab ve mezelerden oluşan menülerde misafirlerden tam not aldı.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses; misafirlerinin aileleri ve sevdikleri ile birlikte Yeni Yılı mutlu ve eğlenceli bir şekilde karşılamalarına ev sahibi olmaktan mutluluk duyduklarını, ekibi ile yılbaşı gecesine özen ve heyecanla hazırlandıklarını, karşılığında memnuniyetle ayrılan misafirlerden alınan övgü dolu sözlerin kendileri için anlam ve değerinin çok büyük olduğunu dile getirdi.

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