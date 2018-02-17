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Merit Lefkoşa’da aşk kokusu vardı

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Sevgililer Günü dolayısı ile Merit Lefkoşa Hotel Ottoman Kebab House’ta özenle hazırlanan gecede romantizm dolu saatler yaşandı

Merit Lefkoşa’da aşk kokusu vardı
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Merit Lefkoşa Hotel Ottoman Kebab House’ta Sevgililer Günü dolayısı ile özenle hazırlanan gecede, keman eşliğinde karşılanan sevgililer aşklarını tazelediler.

Merit Lefkoşa Hotel Ottoman Kebab House’da, Sevgililer Gününe özel hazırlanan gecede, Bigalı fasıl ekibi sahne alarak gece boyunca Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel şarkılarını sevgililer için seslendirdiler.

Sevgililer canlı müzik eşliğinde gecenin tadını çıkarırken, davetlilerden Ali Damdelen’in, Kardelen Untaç’a sahnede yaptığı sürpriz evlenme teklifi ile de tüm misafirler duygulu anlar yaşadı.

Romantizmin doruklarda yaşandığı gecede, evliliklerinde 30 yılı aşmış 6 çift, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlediği özel sürpriz davet ile Merit Lefkoşa Hotel’in onur konuklarıydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile birlikte yemeğe katılan çiftler, keyifli ve sevgi dolu bir gece yaşadılar.

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