Merit Lefkoşa’da 300 bininci misafir gururu

Merit Lefkoşa Hotel & Casino, 300 bininci misafirini lobide alkışlar, çiçekler ve şampanya ile karşıladı. Otelin Genel Müdürü Mine Gürses, “Misafirlerimizden aldığımız güzel yorumlar her zaman çalışmalarımızda güç kaynağı olmuştur” dedi

Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun 300 bininci misafiri Güven Gönülalan, otelin lobisinde alkışlar, çiçekler ve şampanya ile karşılandı.

Hotel Genel Müdürü, tüm departman yöneticileri ve personelin katılımıyla lobide alkışlar, çiçekler ve şampanya ile karşılanan Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun 300 bininci misafiri Güven Gönülalan bu güzel jestten dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.

Gönülalan “Dört yıldır konaklama yaptığım Merit Lefkoşa Hotel’de 300 bininci misafir olarak karşılanmak çok mutluluk verici. Güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmetiyle her zaman en iyi şekilde bizleri ağırlayan Merit Lefkoşa Hotel Yönetici ve personeline çok teşekkür ederim” dedi.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses ise en iyi hizmeti verebilmenin, misafirleri en iyi şekilde ağırlayabilmenin mutluluğu ile onlardan almış oldukları güzel yorumların her zaman çalışmalarında güç kaynağı olduğunu söyledi.

Gürses, “Merit Lefkoşa Hotelimizin 9’uncu yılında ben ve çalışma arkadaşlarım, 300.000’inci misafirimizi ağırlıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce bu gururumuzu 100.000’inci ve 200.000’inci misafirimizi ağırlarken de yaşamıştık. Sloganımızda belirttiğimiz şekilde, “sevgiyle hizmet ediyoruz” ve sevgiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Merit Lefkoşa Hotelimizi tercih eden tüm değerli misafirlerimize de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.