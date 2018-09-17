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Merit Lefkoşa'da Yunan eğlencesi

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Merit Lefkoşa Hotel&Casino Petro-Rula-Panço’yu sahnesinde bir kez daha ağırlayarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Merit Lefkoşa'da Yunan eğlencesi
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Adanın en güzel Greek gecelerine ev sahipliği yapan Merit Lefkoşa Hotel&Casino konuklarından gelen yoğun istek üzerine Petro-Rula-Panço’yu sahnesinde bir kez daha ağırlayarak misafirlerine unutulmaz bir gece  yaşattı.

Konukların da keyifle eşlik ettiği gecede,kalite ve eğlencenin bir arada bulunduğu mükemmel bir atmosfer yaşandı.


Panço ve Rula’nın kendilerine özgün ses tonları ile söyledikleri parçalar  ve Petro’nun Zeybekiko performansı hafızalara kazındı.

Misafirlerin hep bir ağızdan eşlik ettiği Türkçe ve Rumca parçalarla dans pisti bir an olsun boş kalmadı.

Performanslarının sonunda teşekkür çiçeğini kabul eden Grup,Merit Lefkoşa’da sahne almaktan mutluluk duyduklarını ileterek sahneden ayrıldılar.

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