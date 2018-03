Merit, kadın çalışanlarını unutmadı

Merit Lefkoşa Hotel kadın çalışanları, Kadınlar Günü’nde bir araya geldi

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, 8 Mart Kadınlar günü vesilesi ile düzenlediği öğle yemeğinde kadın personeli ile bir araya geldi.

Ottoman Kebab House’da düzenlenen yemekte, Merit Lefkoşa Hotel kadın çalışanlarını çiçekler ve hediyelerle karşılayan Gürses, güne özle yaptığı konuşmasında; Toplumun temeli olan kadınların hayatın her alanında büyük çaba ve başarılarına şahit olunduğuna, kadınlarımızın hiçbir şekilde hiçbir haklarından taviz vermemeleri gerektiğine, sosyal ve ekonomik hayatın içinde hak ettikleri yerlere, layık oldukları mevkilere gelmeleri için çabalar sarf ederek hiçbir şekilde kendilerini ezdirmemeleri ve her zaman dimdik ayakta durmaları gerektiğine değinerek, bu özel günde kadın çalışanları ile bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirdi.

Ayrıca Kadınlar gününde tüm otel çevresi ve içini üzerinde “ kadına şiddete hayır ”yazılı pembe balonlarla süslediklerini belirten Gürses, “Toplumun temeli olan kadınlarımızın şiddete maruz kalarak öldürülmesi haberlerini sık sık duyuyoruz. Bu şiddetin sona ermesi en büyük dileğimiz. Hayatın her anında varlıklarını hissettiren, değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlar,eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini temenni ederim” dedi.

Bu anlamlı yemekte bir araya gelen Merit Lefkoşa kadınları ise “Bize her konuda ilham verip iyi ve kötü günümüzde her zaman bizimle birlikte olduğunuz, her konuda desteğinizi esirgemediğiniz ve her zaman büyük bir aile olduğumuzu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederiz” sözleri ile Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses’e çiçek takdiminde bulundular.