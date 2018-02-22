Meril’de keyifler yerinde

Meril Restoran’ın daimi sanatçıları Fisun, Demet ve klavyede İrfan, birbirinden hareketli şarkıları ile konuklara güzel saatler yaşatıyor

Hamitköy’de hizmet veren Meril Restoran’da eğlenceli geceler devam ediyor. Mekanın daimi sanatçılarından Fisun, Demet ve klavyede İrfan birbirinden hareketli şarkıları ile konuklara keyifli bir eğlence sunarken, oryantal Özlem Sultan danslarıyla mekana renk katıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen eğlencede herkes doyasıya eğlenirken, eğlence severler hareketli şarkılarda bir an olsun dans pistini boş bırakmadıDağcın için sürpriz doğum günü partisi gerçekleşti ve Dağcın’a güzel bir pasta kesildi.