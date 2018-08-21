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Mehmetali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahnede

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Mehmetali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahnede
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Türkiye'nin ünlü şovmeni Mehmetali Erbil uzun bir süreden beridir muzdarip olduğu Vertigo yine kurbanı oldu.

Bu akşam Rocks Otel'de sahne alması gereken Mehmetali Erbil, uzun zamandır mücadele ettiği Vertigo'nun tekrarlaması nedeniyle sahneye tekerlekli sandalyeye çıkarak programını sundu.

Vertigo nedir?

Vertigo baş dönmesinden farklıdır ve daha büyük bir rahatsızlık hissi uyandırır. Denge kaybı, mide bulantısı ve kusma da vertigo ile birlikte görülebilir. Vertigo nedeniyle yatağa bağımlı bir hale gelebilirsiniz. Akut bir vertigo krizi birkaç dakikadan 12–24 saat arasında değişen bir süreye kadar uzayabilir.

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