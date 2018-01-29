Mehmet Erdem mest etti

Şarkıları ve yorumuyla son dönemin en beğenilen sanatçıları arasında yer alan Mehmet Erdem ve Grup Rubato, 26 Ocak günü ve 27 Ocak günü iki gece ard arda Merit Lefkoşa Hotel & Casino misafirlerine verdikleri konserlerle içlerini ısıttı.
Adından sıkça söz ettiren usta müzisyen, besteci, şarkıcı, Mehmet Erdem ve Grup Rubato’yu, Merit Lefkoşa Hotel&Casino Sultan Restaurant’ta ağırladı...
Yoğun ilginin yaşandığı konserde, sanatçılarmuhteşem yorumları ile sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattılar. Mehmet Erdem, ‘’Hakim Bey, Olur O Zaman, Kum Gibi, Yaz Dostum’un’’ aralarında yer aldıgı çok sevilen şarkılarını sevenleriyle beraber söyledi.
Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da alkışlar içinde sahneye çıkan Mehmet Erdem ve Grup Rubato böyle özel bir gecede yer aldıkları için memnuniyetlerini dile getirdiler.
Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Merit Lefkosa Hotel&Casino yönetici ve çalışanları usta sanatçılara gerçekleştirdikleri mükemmel performanslarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.
Teşekkür çiçeğini kabul eden Mehmet Erdem ve Grup Rubato Merit Lefkoşa Hotel &Casino‘da konser veriyor olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek sahneden ayrıldılar.