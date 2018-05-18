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Maxim’de unutulmaz sezon finali

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Maxim Royal, sezon finalini geçtiğimiz hafta sonu yaptı. Rubato Grubu, tüm şarkılarını konuklarıyla hep bir ağızdan söyleyerek müzik ve dans dolu bir geceye imza attı

Maxim’de unutulmaz sezon finali
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Kuzey Kıbrıs’ta gazino kültürünü yaşatan tarzı ile önemli bir müdavim kitlesi oluşturan ünlü eğlence mekanı Maxim Royal, Rubato Grubu ile sezon finali yaptı.

Merit Royal Hotel içinde konuklarını ağırlayan ve sahnesinde çok sayıda ünlü ismi konuk eden Maxim Royal’de sezon finali Türkan Arslan ile başladı. Yoğun bir kalabalığın gözlendiği gecede Türkan Aslan ile başlayan yüksek tempo hiç düşmedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde hayranlarının alkışları arasında sahneye gelen Rubato Grubu üyeleri, konuklarına tam anlamıyla müzik ziyafeti sundu. 

Geceye yakışan bir performans gösteren Rubato Grubu, misafirlerine oturma yasağı koydurdu. 

Gece boyunca tüm şarkılarını konuklarıyla hep bir ağızdan söyleyen grup üyeleri müzik ve dans dolu unutulmayacak bir sezon finaline imza attı.

 

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