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Maxim’de rüya gibi bir eğlence

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Maxim Royal’de mükemmel bir hafta sonu eğlencesi daha yaşandı

Maxim’de rüya gibi bir eğlence
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Ülkemizde eğlencede sınır tanımayan ve bir çok eğlenceyi bir arada sunan Maxim Royal’de mükemmel bir hafta sonu eğlencesi daha yaşandı.

Gecenin perdesi son dönemlerin başarılı isimlerinden Türkan Arslan’ın güzel şarkıları ile açıldı. Kısa sürede Maxim Royal’de bir fenomen haline gelen cabaret şov starı Gediz, konukların arasında gezerek onları kahkaha krizine sokan esprileri ile geceyi sürdürdü.

Gecenin final bölümünde ise son dönemlerde Türkiye’nin gece hayatına buğulu sesi ve performansıyla renk katan Güven Yüreyi sahne aldı. Şarkıcı en sevilen şarkısı ‘’Sen Maşallah’’ ile performansına başladı.

Birçok dalda ödüle aday olan ve şarkısı kısa sürede milyonlar tarafından takip edilen  Güven Yüreyi, başarısının verdiği enerji ve mutlulukla geceye katılan konuklara muhteşem bir eğlence sundu.

Maxim Royal’de rezervasyonların  haftalar öncesinde dolduğu gecede, önemli konuklar arasında Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de yer aldı.

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