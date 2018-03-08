Maxim Royal’de yıldızlar geçidi

Bugüne kadar sayısız ünlü ismin sahne aldığı Maxim Royal’de muhteşem geceler yaşanmaya devam ediyor

Merit Royal’in eğlence adresi Maxim Royal yine iddialı bir geceye imza attı.

Bugüne kadar sayısız ünlü ismin sahne aldığı ve adaya farklı bir eğlence konsepti sunarak eğlence severlerin uğrak yeri haline gelen Maxim Royal’de bu hafta yine özel istek üzerine Gökçe Kırgız sahnedeydi.

Rezervasyonları günler öncesinden dolan Maxim Royal’de önemli konuklar arasında; Türkiye’nin ünlü tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı, Çağla Şikel, Ayhan Aşan, Amine Gülşe ve annesi, Alişan, Serkan Tektaş ve nişanlısı Buse Varol .vs gibi ünlüler katıldı.

Maxim Royal perdelerini Türkan Arslan’ının Slow şarkılarıyla açtı. Sesiyle misafirleri mest etti. Sonrasında sahneye çıkan ünlü şovmen Gidizeronik esprileriyle tüm konuklarını eğlendirdi. Eşsiz müziklerin ziyafetinin eşliğinde on kişinin doğum günü kutlandı.

Gecenin son perdesin de ise ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız muhteşem sesi ile sahne alarak tüm arabesk şarkılarını seslendirirken eşsiz müziklerin ziyafetinin eşliğinde on kişinin doğum günü kutlandı.

Kırgız sahnesini ünlülerden; Ayhan Aşan ve Alişan’a bırakarak sanatçılar Maxim Royal sahnesinde birlikte söyledikleri damar şarkılarla birlikte hareketli şarkıları da seslendirerek tüm konuklardan büyük alkış aldılar. Maxim’deki eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.