Manuş Baba, Güzelyurt’u coşturdu

Türkiye’de “Eteği Belinde” şarkısıyla çıkış yapan sanatçı Manuş Baba, Güzelyurt Portakal Festivali’ndeki binlerce kişiye coşkulu saatler yaşattı

41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında ilk konser önceki akşam gerçekleşti. Türkiye’de “Eteği Belinde” şarkısıyla çıkış yapan sanatçı Manuş Baba Festival Parkı Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu.

Binlerce kişinin izlemeye geldiği konserde Manuş Baba orkestrasıyla birlikte izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Elektronik gitarıyla sevilen şarkılarını seslendiren Sanatçı, konserinde türkülere de yer verdi.

Orkestrasıyla birlikte “dönersen ıslık çal”, “haberin var mı” gibi popüler şarkılarını da seslendirerek, Güzelyurtlulara muhteşem bir yaz gecesi yaşattı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 41. Güzelyurt Portakal Festival’ine katılan Manuş Baba’ya teşekkür ederek, plaket ve narenciye ürünlerinin yer aldığı sepet hediye verdi.