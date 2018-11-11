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Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı

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16 Locası ve 75 bistrosu ile eğlence severlerin sınırsızca dans edip eğlenebileceği Gazimağusa’nın ve Kıbrıs’ın en modern, eğlence merkezi Thrones Club, önceki akşam Dj Umut Özsoy ile konuklara muhteşem bir eğlence sunarak kapılarını açtı

Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
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550m²’lik alanı ile yaklaşık bin kişiyi eğlencenin sınırsız doruklarına çıkaran 16 Locası ve 75 bistrosu ile sınırsızca dans edip eğlenebileceği Gazimağusa’nın ve Kıbrıs’ın en modern,  eğlence merkezi Thrones Club, önceki akşam görkemli bir törenle açıldı.

Çeşitli görsel şovları ile göz kamaştırmayı başaran Thrones Club önceki akşam Dj Umut Özsoy ile konuklara muhteşem gece yaşatmasını bildi.

Thrones Club, Salı akşamları salsa ile başlayarak, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri ise disko ve bar olarak saat 22.30 ve 04.00 arasında eğlencenin merkezi olacak. (MHA)

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