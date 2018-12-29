Mağusa’nın incisinde Noel eğlencesi

Mağusa’nın incisi Arkın Palm Beach Hotel’de kutlanan Christmas gecesi, renkli görüntülere sahne oldu

Gazimağusa Arkın Palm Beach Hotel, 24 -25 Aralık gününe özel otelin yabancı konukları için Christmas (Noel) gecesi düzenledi.

Hz. İsa’nın doğum günü olarak inanılan, Katolik ve Prostestan Hristiyanlar tarafından 24 Aralık’ta kutlanan Christmas gecesi, Arkın Palm Beach Hotel’de renkli görüntülere sahne oldu. Gece, konuklara verilen kokteyl ile başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Arkın Palm Beach Hotel’in nezih ortamında otele bağlı orkestra ve yabancı sanatçının şarkılarıyla konuklar doyasıya eğlendiler.