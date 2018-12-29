banner237
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
15 0
YDÜ farkı
YDÜ farkı
12 0
Yaya ölümden döndü
Yaya ölümden döndü
208 0
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
51 0
Böyle park yapana helal olsun
Böyle park yapana helal olsun
50 0
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
23 0
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
14 0
Başbakan’a Dome baskısı
Başbakan’a Dome baskısı
61 0
banner82

Mağusa’nın incisinde Noel eğlencesi

banner27

Mağusa’nın incisi Arkın Palm Beach Hotel’de kutlanan Christmas gecesi, renkli görüntülere sahne oldu

banner210
Mağusa’nın incisinde Noel eğlencesi
banner215

Gazimağusa Arkın Palm Beach Hotel, 24 -25 Aralık gününe özel otelin yabancı konukları için Christmas (Noel) gecesi düzenledi.

Hz. İsa’nın doğum günü olarak inanılan, Katolik ve Prostestan Hristiyanlar tarafından 24 Aralık’ta kutlanan Christmas gecesi, Arkın Palm Beach Hotel’de renkli görüntülere sahne oldu. Gece, konuklara verilen kokteyl ile başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Arkın Palm Beach Hotel’in nezih ortamında otele bağlı orkestra ve yabancı sanatçının şarkılarıyla konuklar doyasıya eğlendiler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.