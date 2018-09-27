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Mağusa’da Mustafa Sandal coşkusu

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Çıkarmış olduğu “Reset” isimli single çalışmasıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Mustafa Sandal, DAÜ 21. Oryantasyon Günleri kapsamında sahne alarak öğrencileri coşturdu

Mağusa’da Mustafa Sandal coşkusu
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 21. Oryantasyon Günleri kapsamında geçtiğimiz akşam düzenlenen “Hoşgeldin Gecesi”, pek çok eğlenceli etkinlik ve görkemli Mustafa Sandal konseri ile tamamlandı.

Yeni kayıtlı öğrencilerin üniversiteye gelişlerini kutlamak için gerçekleştirilen “Hoşgeldin Gecesi” saat 19:00’da, DAÜ Stadyumu’nda başladı. Gecede; DAÜ Kıbrıs Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve DAÜ Müzik Kulübü – Abandoned Town konserinin yanı sıra, Türkiye’nin sevilen sanatçısı Mustafa Sandal, binlerce öğrenciye unutamayacakları bir gece yaşattı. Özellikle son dönemde çıkarmış olduğu “Reset” isimli single çalışmasıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Mustafa Sandal, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, muhteşem şarkılarıyla DAÜ’lü öğrencileri ve Gazimağusa Halkı’nı eğlendiren Mustafa Sandal’a sahnede plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti.  Mustafa Sandal ise, öğrencilere başarılı bir akademik yıl geçirmelerini temenni ederek “Reset”, “Aya Benzer Yüreğim”, “Demo”, “Onun Arabası Var”, “İsyankar” gibi en sevilen şarkılarını konseri izlemeye gelen coşkulu kalabalık için seslendirdi.

Gecede ayrıca Fakülte ve Yüksekokul tanıtımları ile Öğrenci Kulüplerinin tanıtımları, çeşitli spor yarışmaları, sahne gösterileri ve rekreasyon etkinlikleri de yer aldı.

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