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Mağusa körfezinde Serdar Ortaç fırtınası

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Arkın Palm Beach Hotel’de sahneye çıkan Serdar Ortaç, birbirinden özel şarkılarıyla konukları mest etti

Mağusa körfezinde Serdar Ortaç fırtınası

 Gazimağusa’nın sevilen otellerinden Arkın Palm Beach Hotel’de geçtiğimiz cumartesi akşamı sahne alan  Serdar Ortaç, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Özel olarak tasarlanan sahnede geceye katılan konukları selamlayarak programına başlayan Serdar Ortaç, “Bu gece 1994’te beri yazdığım şarkıları dinleyeceksiniz.

Bu gece bizim gecemiz olacak.”  diyerek sevenlerini selamladı.

Sevilen şarkılarının pek çoğunu hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendiren Serdar Ortaç, hareketli parçalarıyla da özellikle kadınların yerlerine oturmalarına müsaade etmedi.

Gece boyunca hem kendi yerinde durmayan hem de konukları eğlendiren Serdar Ortaç, eskisi gibi enerji dolu olduğunu gösterdi.

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