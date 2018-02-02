Mağusa 'Frekans'la güzel

Mağusa’daki Shamrock Pub & Bar’da eğlence severlere keyifli saatler sunan Grup Frekans, söyledikleri şarkılarla herkesi mest ediyor.
Grup Frekans'ın solisti Çetin, gecede söylediği şarkılarla konukların beğenisini kazanıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Absolut Night Party kapsamında düzenlenen gecede mekana gelen konuklar adeta votkaya doydu.
Aphrodite Girls’ın Shamrock Pub & Bar’a özel dans şovlarının yer aldığı gecede birbirinden güzel mankenler Absolute ile hazırlanan özel kokteyl ikramları müşterilere dağıttı.