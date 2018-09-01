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Magic Plus’a görkemli açılış

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Mehmet Eminoğlu Investment firması, yeni projesi olan Magic Plus yoğun katılımla görkemli bir açılışla hizmete girdi

Magic Plus’a görkemli açılış
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Ülkede 2006 yılından beri hizmet veren ve yaptığı projelerle Kuzey Kıbrıs’ın bilinen firmalarından olan Mehmet Eminoğlu Investment firması, yeni projesinin açılışını Çarşamba akşamı Girne’de gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden beri ortaya koyduğu projelerle dikkat çeken firmanın yeni projesi olan Magic Plus’ın açılışı Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından yapıldı.

Açılışa birçok iş insanı ile siyasetçi ve Girneliler katıldı.

Girne’ye yaptığı diğer projelerle de dikkat çeken firmanın son projesi, lüks ve fark yaratan tarzıyla alkış topladı.

Açılışta ise Türkiye’nin sevilen sanatçısı İrem Derici de sahne alarak konuklara seslendirdiği parçalarla unutulmaz bir gece yaşattı 

Gecede, 4 bin m2 kapalı otopark ve 8 bin 50 m2 mağaza ve rezidanslardan oluşan Magic Plus’ın “En İyi Proje”, “En İyi Yüksek Bina” ve “En İyi Penthouse” kategorilerinde de platinium ödülü aldığı bildirildi.


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