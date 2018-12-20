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Lütfiye’den halk konseri

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Sevilen sanatçı Lütfiye Özipek, Cumartesi gecesi Surlariçi’nde LTB Halk Konseri’nde sahne alacak

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Lütfiye’den halk konseri
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“O Ses Türkiye” yarışması birincisi Lütfiye Özipek,  Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB)  organizasyonuyla gerçekleştirilecek  “LTB Halk Konseri”nde sahne alacak.

Lefkoşa Surlariçi’nde Uray Sokak’ta  Bandabuliya yanında bulunan LTB Otoparkı’nda 22 Aralık Cumartesi günü  düzenlenecek konser, halka açık ve ücretsiz olacak.

Lütfiye Özipek’ten önce saat 20.00’de Oğulcan Başarı sahneye çıkacak.

Konsere katılmak isteyen Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyeleri, 22 85 221 (dahili 1436) numaralı telefonu arayarak ulaşım hizmetinden yararlanabilecek.

Konser günü için Lefkoşa Gezi Treni, Girne Kapısı’ndan düzenleyeceği servisler ile konsere katılmak isteyenleri 17.00-20.00 arasında ücretsiz olarak Uray Sokak’a taşırken, 00.00-01.30 saatleri arasında Uray Sokak’tan Girne Kapısı yönünde hizmet verecek.

Konser sırasında bölgeye kurulacak stantlarda ise etkinlik boyunca yiyecek ve içecek satışları yapılacak.

22 Aralık Cumartesi saat 15.00’ten itibaren etkinlik tamamlanana kadar Turizm Bakanlığı’nın olduğu alandan itibaren Uray Sokak trafiğe kapalı olacak.

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